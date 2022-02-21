На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні 120 тисяч доларів у мешканця Тячівського району. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура на сайті.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що чоловіки під надуманим приводом вимагали кошти у мешканця Тячівського району. У разі відмови погрожували насильством над потерпілим та його родичами, а також знищенням майна, – йдеться в повідомленні.

Прокуратура Закарпатської області

Минулого року восени вони навідалися до його помешкання і вимагали сплатити частину грошей – 10 тисяч доларів. Одразу після того, як вони отримали ці кошти, їх затримали правоохоронці.

Прокуратура скерувала обвинувачуваний акт до суду за ч. 2 ст. 189 КК України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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