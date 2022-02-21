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Спортсменка з Херсонщини перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики
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Спортсменка з Херсонщини перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики

Світлана Піцан
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Спортсменка з Херсонщини перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики Фото: Руслан Малашенко/Facebook

На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху спортсменка з Каховки Херсонської області Ангеліна Міхеєнко виборола бронзову медаль.

Про це у Facebook написав директор ДЮСШІ Руслан Малашенко.

Ангеліна Міхеєнко змагалась в стрибках у довжину. Її тренер – Левченко В.І.

Що відомо:

  • Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху відбувся з 19 по 21 лютого в місті Суми

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