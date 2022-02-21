Спортсменка з Херсонщини перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики

На чемпіонаті України з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху спортсменка з Каховки Херсонської області Ангеліна Міхеєнко виборола бронзову медаль.
Про це у Facebook написав директор ДЮСШІ Руслан Малашенко.
Ангеліна Міхеєнко змагалась в стрибках у довжину. Її тренер – Левченко В.І.
Що відомо:
- Чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху відбувся з 19 по 21 лютого в місті Суми
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