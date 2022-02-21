Одеський ФК "Чорноморець" підписав контракт із новим гравцем

ФК "Чорноморець" підписав контракт із футболістом Миколою Морозюком. Про це 21 лютого повідомили на сторінці клубу.

Микола Морозюк народився 17 січня 1988 року. Восени 2009 року виступав на правах оренди у київській "Оболоні". Перед початком сезону 2010/11, перейшов до складу донецького "Металурга". У 2015 році грав за команду "Динамо", а у 2019 перейшов в оренду до "Різеспору".

Як зазначили у клубі, Микола Морозюк – титулований футболіст, який грав у Європі, на його рахунку голи як у єврокубках, так і за національну збірну України.

Раніше ФК "Чорноморець" підписав контакти з захисником Дугласом Бергквістом та гравцем лівого флангу й центральним захисником Артемом Сухоцьким. До команди також приєднався колишній капітан словенської команди "Марібор" Руді Пожег Ванкас.

Також до команди долучилися голкіпер Євген Паст та нападник Дмитро Юсов. Також там підписали контракти з півзахисником Іваном Бобко та колишнім гравцем збірної Чорногорії, центральним захисником Ілією Мартиновичем. До клубу приєднався атакуючий півзахисник Орест Кузик.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області