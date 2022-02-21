Місячна норма відходів: як відновила роботу сортувальна станція у Чернігові

Коробки, пластик і пляшки – місячну норму відходів на чернігівську сортувальну станцію принесли цими вихідними містяни. Таку кількість зібраного сміття керівник ГО «Еко місто» Сергій Безбородько пояснив тим, що взимку станція працює одні вихідні на місяць.

Запустили у Чернігові сортувальну станцію у 2020 році як навчальний проєкт в обласному молодіжному центрі, і за літо станція знайшла свою аудиторію й стала більш необхідною чернігівцям.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Безбородько

"В цьому році це наш третій сезон вже повноцінний. Взимку у нас умови, на жаль, не дозволяють працювати за звичним режимом. Тому ми робимо один раз на місяць вихідні, щоб люди могли здати накопичену сировину", — зазначив керівник "Еко місто".

За його словами, більшість сміття, яке здають люди на станцію, забирають чернігівські заготівельники вторинної сировини, а частину відправляють до Києва. Також на станції приймають і неліквідний пластик, який не може бути перероблений. Його теж відправляють до столиці на високотемпературну утилізацію.

Чернігівець Сергій Зінчук прийшов на сортувальну станцію з сином та дружиною. Пригадує, що сортувати сміття розпочала саме вона.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Зінчук сортує сміття

"Вдома ми маємо декілька контейнерів, з власного виробництва коробки, ще якісь пакети, куди все сортуємо. Зокрема те, що тут йде на ліквідне та неліквідне, й таке інше. Тобто метал до металу макулатуру до макулатури. Потім раз на місяць або коли анонсують відкриття станції ми приходимо і все тут сортуємо" — розповів Сергій Зінчук.

Уже навесні, з потеплінням, за словами Сергія Безбородька, станція планує працювати щосуботи та щонеділі з 11 до 17 години.

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