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Жителька Миколаєва знайшла артилерійський снаряд поблизу будинку
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Жителька Миколаєва знайшла артилерійський снаряд поблизу будинку

Денис Бобков
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Жителька Миколаєва знайшла артилерійський снаряд поблизу будинку Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

21 лютого група піротехніків загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області знищила артилерійський снаряд, який напередодні виявила жителька Миколаєва.

Про це кореспондентам Суспільного розповів речник ГУ ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін.

З його слів, жінка помітила вибухонебезпечний предмет поблизу приватного будинку на вулиці Кузнецькій. Про це вона сповістила рятувальників.

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Артилерійський снаряд калібром 122 міліметри знищили шляхом контрольованого підриву.

За словами Артема Вагіна, це вже 14-й вибухонебезпечний предмет, який знищили на Миколаївщині від початку 2022 року.

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