Жителька Миколаєва знайшла артилерійський снаряд поблизу будинку

21 лютого група піротехніків загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області знищила артилерійський снаряд, який напередодні виявила жителька Миколаєва.

Про це кореспондентам Суспільного розповів речник ГУ ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін.

З його слів, жінка помітила вибухонебезпечний предмет поблизу приватного будинку на вулиці Кузнецькій. Про це вона сповістила рятувальників.

Артилерійський снаряд калібром 122 міліметри знищили шляхом контрольованого підриву.

За словами Артема Вагіна, це вже 14-й вибухонебезпечний предмет, який знищили на Миколаївщині від початку 2022 року.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.