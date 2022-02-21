Жителька Миколаєва знайшла артилерійський снаряд поблизу будинку

21 лютого група піротехніків загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області знищила артилерійський снаряд, який напередодні виявила жителька Миколаєва.
Про це кореспондентам Суспільного розповів речник ГУ ДСНС у Миколаївській області Артем Вагін.
З його слів, жінка помітила вибухонебезпечний предмет поблизу приватного будинку на вулиці Кузнецькій. Про це вона сповістила рятувальників.
Читайте також: "У Миколаєві планують побудувати дев'ять пожежних депо"
Артилерійський снаряд калібром 122 міліметри знищили шляхом контрольованого підриву.
За словами Артема Вагіна, це вже 14-й вибухонебезпечний предмет, який знищили на Миколаївщині від початку 2022 року.