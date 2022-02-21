Пожежа в готелі "Токіо Стар". Сергія Дурача відправили під домашній арешт

Сергія Дурача, обвинуваченого у справі щодо пожежі в готелі "Токіо Стар" відправили під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів. Таке рішення 21 лютого ухвалила суддя Людмила Гаєва. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала підготовче засідання.

Також суд задовольнив ще одне клопотання прокурора – об’єднати це кримінальне провадження з іншим, де в ролі обвинувачених виступають адміністраторки готелю Ірина Паровик та Оксана Єжак. На засідання вперше прийшли подружжя потерпілих у пожежі Вероніки та Олександра Паламарчуків.

"Справа стоїть на місці й зовсім не рухається. Може, через те, що потерпілі будуть приїздити, трохи щось зсунеться", – розповіла Вероніка Паламарчук.

"Як на мене, якби більше потерпілих було на справі, то суддя бачила б зацікавленість у справі, і скоріше були б рішення", – додав Олександр. Винними він вважає тих, хто не передбачив надійну пожежну безпеку:

"І той, хто був відповідальним за це все приміщення, якщо воно введене в експлуатацію. Має ж бути пожежна безпека, мають бути служби якісь, екстрена кнопка, щось типу того, а не так, щоб приїхала пожежка без води".

Суспільне Одеса Обвинувачений Сергій Дурач

Судовий процес

У судовому засіданні взяли участь адвокати інших потерпілих та обвинувачений Сергій Дурач. Щодо нього прокурор Євген Антощук клопотав про обрання запобіжного заходу.

Водночас захисник обвинуваченого Іван Прилепський поскаржився на бездіяльність прокурора та слідчого.

"Прокурор при подачі клопотання має вказати й довести, що з’явились нові ризики чи нові обставини, які б дали суду право застосувати міру запобіжного заходу. Таких даних прокурор у своєму клопотанні не навів".

"Понад рік ніяких порушень з моєї сторони не було, я відвідував усі судові засідання, немає ніяких судових ризиків в тому, що я можу вчинити якісь злодіяння, немає", – зазначив обвинувачуваний Сергій Дурач.

На засідання прийшла адвокатка потерпілого Миколи Насєнніка Юлія Сабліна. Вона розповіла, що задоволена засіданням, адже воно було результативним, на ньому були присутні всі сторони й не було відводів.

Прокурор Євген Антощук, обвинувачений Сергій Дурач та його адвокат Іван Прилепський від коментарів Суспільному відмовилися. Наступне засідання призначили на 1 березня.

Що відомо

Пожежа у двоповерховому готелі на вулиці Водопровідна, 1а сталася в ніч на 17 серпня 2019 року. Тоді загинули 9 людей, серед яких 8 громадян України, включно з 10-річною дівчинкою з Сумщини, та одна громадянка Австралії. Офіційною причиною смертей вважають отруєння продуктами горіння.

Досудове розслідування тривало 7 місяців. За цей час допитали майже 200 людей, провели 8 оглядів місць подій, 11 обшуків, 84 вилучення документів та завершили 31 судову експертизу. Це допомогло зібрати 133 томи справи та підготувати обвинувальні акти для чотирьох фігурантів справи. У липні 2020 року їх передали до Приморського суду.

Кримінальних справ по справі пожежі три. У першій фігурує співвласник будівлі Вадим Чорний, старша адміністраторка Ірина Паровик та адміністраторка, яка працювала за рецепцією у ніч трагедії, Оксана Єжак. Друга справа стосується іншого співвласника, Сергія Дурача, якого затримали в Одеському аеропорту у липні 2020 року. У третій справі обвинуваченим є головний інженер готелю, який відповідав за стан електрообладнання у закладі. Він втік закордон і наразі перебуває в розшуку.

Крім цих справ, у Малиновському районному суді Одеси також розглядають провадження щодо ексочільника ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, якого обвинувачують у службовій недбалості через пожежі із загиблими, зокрема й в "Токіо стар". Йому загрожує до 5 років тюрми.

У грудну 2020 власник згорілого готелю помер від коронавірусу

Справу не могли розглянути впродовж двох років. Судді постійно повідомляли про відводи.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області