На Житомирщині стартував пілотний проєкт "вихователь безпеки". Семенівська громада Бердичівського району стала першою в області, де такий спеціаліст почав свою роботу. Про це Суспільному розповіла голова Семенівської сільської ради Наталія Семенюк.

За її словами, вихователь безпеки – це людина, яка створюватиме та відповідатиме за безпековий простір серед учнівської молоді.

"Це перший пілотний проєкт, який впроваджується в Україні за ініціативи Міністерства внутрішніх справ, – каже Наталія Семенюк. – У кожному навчальному закладі можуть виникати проблеми: булінгу, інших негативних явищ, тому нам було це цікаво і ми запровадили такий проєкт. Тепер у нас є інспектор, який буде цим займатися".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Семенюк

Фото: Суспільне Житомир

Олександра Афанасьєва призначили вихователем безпеки в Семенівській громаді. Юрист за освітою, чоловік був учасником бойових дій на сході України. Розповідає, що до проєкту долучився, бо має бачення, як організувати безпековий учнівський простір.

"Насамперед потрібно, щоб діти максимально комунікували в громаді, щоб села не ділилися, щоб учні розуміли, що вони є членами одного колективу Семенівської громади, – каже Олександр Афанасьєв. – І коли в них буде ця комунікація, то вони отримуватимуть відповіді на свої запитання і думаю, що проблема булінгу зникне, як така".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Вихователь безпеки працюватиме з усіма учнями в освітніх закладах громади.

"У нашій громаді є три навчальні заклади: базові – це ліцеї і гімназія і, звісно, філії – початкові заклади, – каже Наталія Семенюк. – Основний напрямок – це спілкування зі старшокласниками, роз'яснення прав, роз'яснення, що таке кримінальний кодекс, що таке адміністративна відповідальність. Також охоплюються питання безпеки, зокрема, пожежної безпеки, тому що все це дуже важливо".

"Я буду відвідувати усі школи, працювати з дітьми, – каже Олександр Афанасьєв. – Питань є дуже багато. Вихователь з безпеки має налагодити комунікацію органів виконавчої влади і дітей, які підростають, і згодом займуть ту чи іншу ланку в нашій державі".

Фото: Суспільне Житомир

Анна Ковбасюк навчається у сьомому класі Хажинського ліцею. Сьогодні (21 лютого – ред.) разом із однолітками вона познайомилася з вихователем безпеки.

"Вихователь безпеки нам потрібен, ми – молодь і маємо знати про умови безпеки, як ми повинні жити, як себе вберегти, – каже Анна Ковбасюк. – Шкільного булінгу не було, ми всі доволі дружні, бо нас цього навчили і раніше, і ми все це дуже добре знаємо. Проте є багато таких випадків і це погано. Поява вихователя безпеки – правильне рішення задля того, щоб ми залишалися в безпеці".

Фото: Суспільне Житомир Анна Ковбасюк

Фото: Суспільне Житомир

Пілотний безпековий проєкт в освітніх закладах вже діє в 23 громадах 15 областей України.

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