Меморандум на підтримку України підписали сьогодні, 21 лютого, представники національно-культурних товариств Запорізької області. Акція відбулася з нагоди Дня рідної мови, який відзначають 21 лютого.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.
Суверенна, гостинна, квітуча, сильна, багатонаціональна — такі слова про Україну учасники акції написали на плакатах мовами різних народностей, які проживають у Запорізькій області.
Двома мовами, вірменською та кримськотатарською, помолились за мир в Україні та заспівали державний гімн.
"Україна є нашою батьківщиною. І кожен із нас в душі несе українську мову як другу рідну, а для когось вона є, мабуть, і першою. Роми показують те, що ми разом з усіма національними меншинами", — каже голова правління Запорізького ромського центру "Лачо дром" Олексій Падченко.
"Дуже важливо, що люди різних національностей казали про одне, молились за одне. І очікуємо миру й благополуччя нашій країні", — зауважила представниця товариства польської культури в Запорізькій області "Полонія" Ірина Дмитрів.
Меморандум на підтримку України учасники акції розмістять на сайті Асоціації національно-культурних товариств Запорізької області, а також передадуть його до місцевої влади, повідомив Суспільному голова Асоціації національно-культурних об'єднань Запорізької області Науфаль Хамдані.
"Показати єднання навколо нашої великої держави.Єднаємося, тому що зараз переживаємо складні часи. І кажемо, що ми хочемо жити під українським прапором. І наш обов’язок — підтримати свою Батьківщину", — наголосив голова Асоціації.