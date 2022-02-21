Меморандум на підтримку України підписали сьогодні, 21 лютого, представники національно-культурних товариств Запорізької області. Акція відбулася з нагоди Дня рідної мови, який відзначають 21 лютого.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Суверенна, гостинна, квітуча, сильна, багатонаціональна — такі слова про Україну учасники акції написали на плакатах мовами різних народностей, які проживають у Запорізькій області.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Двома мовами, вірменською та кримськотатарською, помолились за мир в Україні та заспівали державний гімн.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Україна є нашою батьківщиною. І кожен із нас в душі несе українську мову як другу рідну, а для когось вона є, мабуть, і першою. Роми показують те, що ми разом з усіма національними меншинами", — каже голова правління Запорізького ромського центру "Лачо дром" Олексій Падченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексій Падченко

"Дуже важливо, що люди різних національностей казали про одне, молились за одне. І очікуємо миру й благополуччя нашій країні", — зауважила представниця товариства польської культури в Запорізькій області "Полонія" Ірина Дмитрів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Дмитрів

Меморандум на підтримку України учасники акції розмістять на сайті Асоціації національно-культурних товариств Запорізької області, а також передадуть його до місцевої влади, повідомив Суспільному голова Асоціації національно-культурних об'єднань Запорізької області Науфаль Хамдані.

Фото: Суспільне Запоріжжя Науфаль Хамдані

"Показати єднання навколо нашої великої держави.Єднаємося, тому що зараз переживаємо складні часи. І кажемо, що ми хочемо жити під українським прапором. І наш обов’язок — підтримати свою Батьківщину", — наголосив голова Асоціації.

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