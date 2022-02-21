Навчання на Дніпровській ГЕС 21 лютого провели співробітники Дніпровської ГЕС та Запорізького районного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Про це Суспільному повідомив начальник Запорізького райуправління ДСНС Владислав Перетокін.

Згідно з тактичним задумом навчань, внаслідок короткого замикання, загорівся блоковий трансформатор місткістю 29 тонн мастила. Виникла загроза викиду масла та розповсюдження вогню на сусідній трансформатор.

Фото ДСНС України в Запорізькій області

Першими до місця умовної пожежі прибули добровільні пожежні дружини підприємства “Укргідроенерго”, філією якого є Дніпрогес. Після чого відпрацьовано локалізацію та ліквідацію умовної пожежі на енергетичному об’єкті.

Учасники тренування відпрацювали алгоритм спільних дій, що включав чотири етапи: оповіщення та збір персоналу, евакуацію та порятунок працівників, бойове розгортання, гасіння умовної пожежі.

Інженер з пожежної безпеки Дніпровської ГЕС Сергій Малофій каже, що навчання пройшли вдало:

"Ціль цих навчань досягнута. Але, як так розумію, що є ще над чим працювати. Будемо працювати спільно з третьою частиною, яка охороняє наш об’єкт".

Владислав Перетокін повідомив, що за підсумками проведених навчань до документів оперативного реагування будуть внесені необхідні корегування.

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