Навчання на Дніпровській ГЕС 21 лютого провели співробітники Дніпровської ГЕС та Запорізького районного управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Про це Суспільному повідомив начальник Запорізького райуправління ДСНС Владислав Перетокін.
Згідно з тактичним задумом навчань, внаслідок короткого замикання, загорівся блоковий трансформатор місткістю 29 тонн мастила. Виникла загроза викиду масла та розповсюдження вогню на сусідній трансформатор.
Першими до місця умовної пожежі прибули добровільні пожежні дружини підприємства “Укргідроенерго”, філією якого є Дніпрогес. Після чого відпрацьовано локалізацію та ліквідацію умовної пожежі на енергетичному об’єкті.
Учасники тренування відпрацювали алгоритм спільних дій, що включав чотири етапи: оповіщення та збір персоналу, евакуацію та порятунок працівників, бойове розгортання, гасіння умовної пожежі.
Інженер з пожежної безпеки Дніпровської ГЕС Сергій Малофій каже, що навчання пройшли вдало:
"Ціль цих навчань досягнута. Але, як так розумію, що є ще над чим працювати. Будемо працювати спільно з третьою частиною, яка охороняє наш об’єкт".
Владислав Перетокін повідомив, що за підсумками проведених навчань до документів оперативного реагування будуть внесені необхідні корегування.
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