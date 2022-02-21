День рідної мови: скількома мовами говорять на Херсонщині

Українці, росіяни, білоруси, татари, болгари, поляки, німці та ще понад сто національностей населяють Херсонщину. Про це розказала заступниця начальника обласного управління у справах релігії, національностей та мовної політики Тетяна Карагодіна. У день рідної мови, 21 лютого, Суспільне поспілкувалось із носіями різних мов.

Ліза Андрієць німецьку мову вивчає останні два роки. Говорить, їй подобається тому, що ця мова дуже схожа на англійську, але легша - дівчина її вчить, щоб вчитися за кордоном в майбутньому.

У німецькому культурному центрі мову вивчають і діти, і дорослі, говорить керівниця Лариса Дворнікова. В основному для навчання чи роботи за кордоном, але є і етнічні німці. В центрі зареєстровані таких 200 родин.

"Німецька мова входить до п’ятірки найпопулярніших мов світу. Нею говорять дуже багато людей у різних країнах. Наш центр створений насамперед для етнічних німців, це люди, які тут проживають. В німецькій мові є такий вислів Mutter Sprache. У перекладі дослівно це - "мова матері". Мова, якою мати співала колискову, якою казали перші слова, вчили діти", - розповіла керівниця Херсонського центру німецької культури.

Херсонка Ольга Орлова говорить українською з 2016 року. Тоді, розказує, були популярні різні челенджі. Собі за мету поставила перейти на українську.

"Я собі тоді сказала: "А чому б не спробувати щось, що буде справді корисно для мене, щось нове для мене?" Я дуже люблю українську мову. Це моє внутрішнє, це не про моду, не про тренди. Це про те, що я себе відчуваю справді собою у своїй країні. Захотілося зробити щось для себе і я оголосила собі такий челендж – спілкуватися українською мовою скрізь", - каже Ольга.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

У 16-ій гімназії Херсона учні вивчають окрім української та англійської мови національних меншин, каже директорка Крістіна Головченко. У закладі навчаються 260 учнів і всі вони вивчають польську, німецьку чи новогрецьку з першого класу. За словами директорки, у дітей є право вибору, яку мову вони хочуть вивчати.

Карина Козельська – вчителька новогрецької мови. У гімназії її вивчають близько 60 дітей. У Міжнародний день рідної мови в закладі провели відкриті уроки з мов національних меншин. Окрім уроків з польської, німецької та новогрецької у гімназії провели спільний марафон для усіх учнів закладу.

"Марафон єднання між учнями, які навчаються дистанційно, і учнями, які вже навчаються у гімназії. У нас є учні, які вивчають польську, німецьку, новогрецьку, але об’єднує усіх наша рідна українська мова" - розповіла вчителька української мови та літератури Херсонської гімназії №16 Юлія Мелько.

На Херсонщині проживають представники близько 115 національностей, говорить заступниця начальника обласного управління у справах релігії, національностей та мовної політики Тетяна Карагодіна. При тому, що в Україні налічується 130 національних меншин. Згідно з даними управління юстиції, в області офіційно зареєстровані 49 національно-культурних товариств, які вивчають свою мову, культуру, самобутність.

На останній сесії обласної ради, каже Тетяна Карагодіна, депутати проголосували за програму збереження та розвитку національних культур Херсонської області.

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