Симфонію "Осяяні чорним сонцем" гратимуть у Хмельницькій філармонії

У Хмельницькому презентують хорову симфонію донецького автора Євгена Петриченка "Осяяні чорним сонцем". Про це суспільному розповіла його режисерка-постановниця Юлія Алєксєєва. За її словами, постановку хорової симфонії глядачам представлять артисти Хмельницького муніципального хору під керівництвом київського диригента Олександра Шаврицького. Присвятили прем’єру подіям Революції Гідності та на сході України. На репетиції Суспільне побувало.

В органній залі Хмельницької обласної філармонії під керівництвом запрошеного диригента Олексія Шаврицького йде репетиція перформенсу. Маестро каже, що це його перша співпраця з хмельницьким хором: "Це хорова симфонія перформанс "Осяяні чорним сонцем" з восьми частин. Всі ці частини присвячені символам Донбасу. Це важливі для нас українські автори, символи українського Донбасу - це Василь Стус, Микола Чернявський, це скам’янілі дерева араукарії, це кам’яні баби скіфські, які захищають східні кордони України. І коли деяких з них вивезли в Київ, почалася війна, буквально, протягом одного року. Тобто, це важливий символ, який завжди був на схід розташований обличчям і от з таких от важливих, на наш погляд, складається ця симфонія".

У Хмельницькому втілюватимуть третю постановку "Симфонії чорного сонця", розповідає її режисерка-постановниця Юлія Алєєксєєва. Досі, каже, були дві у Києві і Покровську. А для муніципального хору - це перше знайомство з творчістю сучасного композитора Євгена Петриченко, додає режисерка: "Звісно, нове бачення музичне дуже цікаве, всі номери різні за своєю побудовою, багато сучасних використано елементів всяких - і шепіт, і вигуки, і крики. Цікаві дуже музичні інструменти введені, наприклад, буде звучати глюкофон та калімба на сцені Хмельницької філармонії у виконанні нашого колективу. Тобто, доволі цікаве нестандартне бачення надзвичайно тонко передано композитором, який дійсно відчув на собі усі ці знакові події, які відбувались на Донбасі, адже він родом саме звідти".

Директор Хмельницького академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур каже: "Це є гра, це є театралізація хорового дійства".

Почути "Симфонії чорного сонця" Євгена Петриненка можна 22 лютого о 18.30 в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Вхід вільний.