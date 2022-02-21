На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон деталь до військових літаків. Про це повідомила Суспільному речниця СБУ в області Ванда Мільо.

У мешканця Житомирської області під час митного огляду на пункті пропуску «Тиса» виявили запасну частину до радіолокаційної станції літака АН-26Б. Яку також можна використовувати як комплектуючу до літаків у військовій авіації.

Управління СБ України в Закарпатській області

Вантаж правоохоронці знайшли в автівці за пасажирським сидінням у ніші для інструментів. Комплектуючу подвійного призначення вилучили, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.333 ККУ. Триває слідство для того, аби встановити причетних до оборудки.

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