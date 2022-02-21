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На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон деталь для військових літаків
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На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон деталь для військових літаків

Катерина Петруньо
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На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон деталь для військових літаків Управління СБ України в Закарпатській області

На Закарпатті чоловік намагався вивезти за кордон деталь до військових літаків. Про це повідомила Суспільному речниця СБУ в області Ванда Мільо.

У мешканця Житомирської області під час митного огляду на пункті пропуску «Тиса» виявили запасну частину до радіолокаційної станції літака АН-26Б. Яку також можна використовувати як комплектуючу до літаків у військовій авіації.

На Закарпатті чоловік намагався вивезти закордон деталь для військових літаківУправління СБ України в Закарпатській області

Вантаж правоохоронці знайшли в автівці за пасажирським сидінням у ніші для інструментів. Комплектуючу подвійного призначення вилучили, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.333 ККУПорушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Триває слідство для того, аби встановити причетних до оборудки.

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