21 лютого у Запоріжжі відзначили Всесвітнього дня екскурсовода, з нагоди якого, місцеві гіди отримали у подарунок 12 гарнітур з гучномовцями, які допоможуть їм у роботі.

Про це повідомили на сайті Запорізької міської ради. Кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін побував на святковому заході.

Запорізький екскурсовод та краєзнавець Роман Акбаш каже: до когорти екскурсоводів потрапив випадково, але протягом 11 років роботи жодних сумнівів щодо обрання професії не виникло.

"Я дуже отримую від цього велике задоволення і мені дуже подобається бачити як люди отримують це задоволення. От їх очі. Потім вони мені там пишуть, що вони на місто дивляться зовсім іншими очима і це найгарніша подяка за екскурсію", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Акбаш

За словами Романа Акбаша, до роботи екскурсоводом працював у журналістиці та був пресаташе запорізького футбольного клубу “Металург”:

"Я вважаю, що я не покинув журналістику. Я продовжую нею займатися, але така дещо незвична, сучасна форма спілкування. Ось так ось в живу з аудиторією. Вони могли б бути читачами, якби я продовжував десь там про місто у газетах писати. Але так вони кожного тижня переді мною", — каже Роман.

За словами директора Запорізького інформаційного центру Олексія Каніщева наразі у Запоріжжі працює понад 30 екскурсоводів, як аматорів, так і професіоналів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексй Каніщев

"Ми нарешті об'єднали гідів в туристичному інформаційному центрі та дали їм зрозуміти, що наше підприємство, наш хаб, наше приміщення, наші відділи на залізничному вокзалі й у терміналі аеропорту — це їхній дім. Вони можуть сюди приходити, вони можуть приводити сюди туристів", — каже він.

До дня екскурсовода від Туристичного центру запорізькі гіди отримали подарунки.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Подарували гарнітуру з гучномовцем, яка може працювати просто від батарейок або акумуляторів. Все дуже просто, насправді. Вмикаємо, і проводимо екскурсію. Ось так — комфортно гіду, комфортно туристу", — сказав Олексій Каніщев.

За словами Олексія Каніщева, працівники Туристичного інформаційного центру передадуть екскурсоводам ще вісім портативних пристроїв для покращення роботи. Крім того, у співпраці із провідними гідами Запоріжжя розроблятиметься програма нових туристичних маршрутів.

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