Компанії Air France та Vueling призупиняють польоти з Парижа до Києва

Авіакомпанії Air France та Vueling ухвалили рішення про призупинення польотів з Парижу до Києва.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час брифінгу 21 лютого.

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", — заявив міністр.

Міністр зазначив, що з 2014 року Україна неодноразово стикалася з ризиками для авіасполучення та готова до їхнього подолання. Він запевнив, що за найменшої реальної загрози для цивільної авіації Україна буде готова прийняти відповідні рішення щодо закриття авіапростору. Наразі, каже міністр, такої загрози нема.

Міністр заявив, що Україна працює над заміщенням скасованих рейсів рейсами українських авіаперевізників. Наразі кардинальних змін у динаміці польотів не відбувається.

Натомість авіакомпанія МАУ 20 лютого розпочала продаж квитків до Мюнхена та Женеви, щоб забезпечити безперебійне авіасполучення, яке тимчасово призупинила німецька Lufthansa Group з України. Також МАУ планує запустити додаткові рейси до Європи.

Що відомо

20 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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