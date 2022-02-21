Відсьогодні, 21 лютого, заклади загальної середньої освіти Кам'янець-Подільської громади відновили очне навчання. За інформацією пресслужби міської ради, всього відсутні 757 школярів, а це 7% від загальної кількості учнів.

За словами начальника управління освіти і науки Сергія Мельника, наразі лише у селі Нагоряни для школярів продовжено дистанційне навчання. Причина – лише 77% вакцинованих від COVID-19 працівників навчального закладу.

""Червона" зона, у якій ми перебуваємо, вимагає стовідсоткового щеплення для відновлення очних уроків. Всі інші школи громади активно навчаються. Всього відсутніх станом на 21 лютого 757 школярів. Відсутніх вчителів у зв’язку з різними хворобами – 5%", - повідомив Сергій Мельник.

Додає, температурний режим у навчальних закладах відповідає нормі - 17-20 градусів, залежно від приміщення закладу.

Що відомо