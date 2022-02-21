Коронавірус на Чернігівщині: протягом тижня 5 931 людина захворіла

Протягом тижня, за 14 – 20 лютого, в області зафіксували 5 931 нових хворих на коронавірус. Зокрема, 3 010 — у Чернігівському районі (в тому числі 2 474 — у Чернігові), 1 228 — у Ніжинському, 730 — у Прилуцькому, 563 — у Корюківському та 400 — у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

48 людей померли. 5 456 жителів області одужали.

Загалом на Чернігівщині зареєстрували 124 329 інфікованих COVID-19. 105 283 пацієнти одужали. 2 772 людини померли, 146 померлих мали супутній діагноз COVID-19.

За тиждень в області провели понад 11 тисяч досліджень.

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