Окупанти збирають "добровільні пожертви" для потреб армії — правозахисники

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти почали збирати "добровільні внески" з місцевих підприємців на потреби армії.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Правозахисники зафіксували сім випадків вилучення окупантами транспортних засобів у місцевих підприємців, які займаються вантажними перевезеннями.

"Забирають транспортні засоби цивілізовано, підписують угоду про передачу та умови, при яких підприємцю все повертається. У 2014 забирали без документів, але суть не змінюється", — повідомили правозахисники.

Також так звані "ради підприємців", які були створені у 2021 році в окупованих містах Донеччини та Луганщини оголошують про добровільно-примусові пожертви на користь бойовиків. Розмір "пожертв" визначають окремо для кожного підприємця.

Що відомо

Ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік 21 лютого синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР".

На тимчасово окупованій території Луганської області самопроголошена влада підвищила добровільний призовний вік для чоловіків. Про це йдеться в указі так званого голови "ЛНР".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, після оголошення загальної мобілізації на окупованих територіях почалися облави так званого Міністерства державної безпеки "ДНР" та "ЛНР".

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.

18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

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