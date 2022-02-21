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Окупанти збирають "добровільні пожертви" для потреб армії — правозахисники
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Окупанти збирають "добровільні пожертви" для потреб армії — правозахисники

Олександра Папіна
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Окупанти збирають "добровільні пожертви" для потреб армії — правозахисники mva.gov.ua/Facebook

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти почали збирати "добровільні внески" з місцевих підприємців на потреби армії.

Про це повідомляє Східна правозахисна група.

Правозахисники зафіксували сім випадків вилучення окупантами транспортних засобів у місцевих підприємців, які займаються вантажними перевезеннями.

"Забирають транспортні засоби цивілізовано, підписують угоду про передачу та умови, при яких підприємцю все повертається. У 2014 забирали без документів, але суть не змінюється", — повідомили правозахисники.

Також так звані "ради підприємців", які були створені у 2021 році в окупованих містах Донеччини та Луганщини оголошують про добровільно-примусові пожертви на користь бойовиків. Розмір "пожертв" визначають окремо для кожного підприємця.

Що відомо

  • Ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік 21 лютого синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР".
  • На тимчасово окупованій території Луганської області самопроголошена влада підвищила добровільний призовний вік для чоловіків. Про це йдеться в указі так званого голови "ЛНР".
  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, після оголошення загальної мобілізації на окупованих територіях почалися облави так званого Міністерства державної безпеки "ДНР" та "ЛНР".
  • Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
  • Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.
  • 19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.
  • 18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.
  • Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

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