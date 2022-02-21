Поразка, нічия та три перемоги: як "Минай" провів тренувальні збори у Туреччині

Закарпатський футбольний клуб "Минай" завершив зимові тренувальні збори у Туреччині. Підопічні Володимира Шарана провели п'ять спаринг-матчів, — повідомляють на сайті команди.

Перший товариський матч "минайці" провели 7 лютого — проти "Пахтакора". Чемпіон Узбекистану мінімально переміг 0:1.

10 лютого закарпатська команда зіграла проти бронзового призера Грузії — ФК "Діла". Підопічні Володимира Шарана перемогли з рахунком 2:1. Голами у складі "минайців" відзначились гравець на перегляді та Михайло Месхі.

Внічию 0:0 закарпатський колектив зіграв 17 лютого проти представника Другої ліги чемпіонату Данії — "Брабрандта".

Фото: ФК "Минай"

Далі команда 19 лютого мінімально перемогла віце-чемпіона Узбекистану — ФК "Согдіана". Гол з пенальті провів Євген Селезньов.

А 20 лютого "минайці" зіграли останній спаринг-матч під час зимових тренувальних зборів у Туреччині. Закарпатська команда перемогла учасника Першої ліги України — "Агробізнес". Єдиний гол у матчі забив гравець на перегляді.

"Минай" повертається на Закарпаття, де продовжить підготовку до відновлення чемпіонату Української Прем'єр-ліги. 25 лютого команда Володимира Шарана в Ужгороді на стадіоні "Авангард" прийматиме луганську "Зорю".

Що відомо:

"Минай" вийшов з відпустки 14 січня. З нового року команду очолив екснаставник "Олександрії" Володимир Шаран, який вже має досвід роботи в Ужгороді — був тренером в ФК "Закарпаття" в сезоні 2007-2008. Новий наставник повідомив, що пріоритетним завданням є залишити команду в Прем'єр-лізі.

Після літньо-осінньої частини сезону в Прем'єр-лізі "Минай" на передостанній 15-й сходинці з 10-ма очками.

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