На Житомирщині вручили підозру поліцейському, який, ймовірно, нетверезим сів за кермо та збив трьох школярок. Про це 21 лютого на своєму сайті повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Аварія сталася 18 лютого на вулиці Корольова у селі Карпівці Житомирського району. За версією слідства, поліцейський збив трьох неповнолітніх дівчат, які йшли вздовж узбіччя. Водій втік з місця аварії, залишивши дітей без належної допомоги у небезпечному для життя стані.

Двоє дівчат 13 та 17 років отримали переломи ніг і стегна, а 14-річна потерпіла – забої. Перехожі викликали на місце ДТП швидку допомогу. Наразі життю дітей нічого не загрожує.

Поліцейського затримали. За результатами медичного огляду встановлено, що водій був п'яним.

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, а також у залишенні в небезпеці.

Наразі підозрюваному планують обрати запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Що відомо

19 лютого Суспільне повідомляло, що на Житомирщині розслідують ДТП за участі поліцейського, котрий збив трьох школярок.

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