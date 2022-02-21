Рівнерада розглядає можливість касаційного оскарження судового рішення щодо кіосків на вулиці Київській. Про це 21 лютого Суспільному повідомив головний архітектор міста Дмитро Котляров. Управління містобудування та архітектури Рівного програло апеляцію у справі тимчасових споруд, змонтованих навпроти супермаркету.

Київський восьмий апеляційний адмінсуд залишив чинним рішення суду попередньої інстанції про скасування наказу управління про анулювання паспортів прив'язки кіосків. Постанову про визнання законним будівництво цих споруд оприлюднили 16 лютого.

Коментуючи це рішення Суспільному, головний архітектор Рівного Дмитро Котляров зазначив, що наразі юристи профільного управління вивчають рішення суду на предмет подачі касаційної скарги.

"Я особисто свою думку висловлював ще до того, як ми заходили в суд, я думаю, що вона всім зрозуміла, я вказував на ті проблеми. На жаль, тоді ніхто не дослухався до моїх думок і я вважав, що потрібно було діяти інакше. На жаль, сесія прийняла тоді таке рішення, на мою думку, воно було неправильне. Будуть працювати юристи і якщо вони приймуть рішення, або порадять мені прийняти рішення чи виконкому про подачу касаційної скарги, то вона буде подаватися", – пояснив Дмитро Котляров.

На законності будівництва кіосків від самого початку судових розглядів наполягав підприємець Олександр Сачевчич.

"Я задоволений рішенням суду, тому що в час, коли всі енергоносії, електроенергія, паливо – все дорожчає. Видатки ростуть, доходи підприємців падають, будь-яке рішення від державних органів або від судових, які підтримують підприємців, я вважаю позитивним", – зазначив Олександр Сачевчич.

Як зазначено в єдиному реєстрі судових рішень, постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття, тобто з 10 лютого.

Що відомо

7 вересня 2021 року навпроти супермаркету "Сільпо" на Київській, 69 у Рівному розпочали облаштовувати територію. Підприємець Олександр Сачевчич тоді казав, що має на це всі дозволи. Поліція почала розслідувати можливе самовільне захоплення міської землі. Ввечері 21 вересня на місці будівництва декілька депутатів Рівнеради зібрали акцію, на якій заявили про незаконність робіт.

8 жовтня мер Рівного Олександр Третяк заявив: якщо виконавець робіт сам не демонтує споруди навпроти"Сільпо", то це зробить місто. Він записав відео на фоні будівництва й продемонстрував наказ, підписаний головним архітектором про скасування паспортів прив'язки. Однак, роботи там не припинили.

11 жовтня комісія міськвиконкому обстежила споруди та склала акт, у якому зобов'язала замовника будівництва добровільно демонтувати їх до 18 жовтня, а 12 жовтня комісія міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю розпочала перевірку законності будівництва.

13 жовтня стало відомо, що суд тимчасово призупинив наказ про скасування паспортів прив'язки на "тимчасові споруди" навпроти "Сільпо" у Рівному. Підприємець пояснив, що таким чином усунуто перепони у продовженні будівництва. У грудні суд першої інстанції у справі щодо зведення кіосків біля супермаркету "Сільпо" на вулиці Київській управління містобудування та архітектури Рівнеради програло та подало на апеляцію.

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