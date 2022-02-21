Поїзд № 802/804 "Дунайський експрес" Одеса — Ізмаїл 21 лютого отримав статус регіонального. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

На момент запуску поїзд мав статус "прискореного приміського" та курсував у тестовому режимі. Після зміни статусу квитки можна придбати через чат-бот Укрзалізниці в месенджерах та на сайті.

"Дунайський експрес" відправляється з Одеси щодня, крім середи, о 19:14, та прибуває до Ізмаїла о 23:30. Час у дорозі складає 4 години 16 хвилин.

З Ізмаїла поїзд вирушає щодня, крім четверга, о 07:24 та прибуває до Одеси об 11:41. Експрес зупиняється в Білгород-Дністровському, Кулевчі, Сараті, Арцизі, Главані та Дзинілорі.

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