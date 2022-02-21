21 лютого у другий змагальний день міжнародного боксерського турніру «Странджа-2022» свої перші бої провели дві представниці Полтавщини – Ганна Охота та Дар’я Сергеєва. Одна із спортсменок пройшла до наступного етапу. Про це стало відомо з офіційної трансляції змагань.

Чемпіонка України у ваговій категорії 48 кілограмів Ганна Охота з міста Горішні Плавні розпочала змагання у Болгарії з перемоги. У трьох раундах українка перемогла представницю Вірменії Ліліт Даллакян.

Федерація боксу України Ганна Охота. 25-річна боксерка з Горішніх Плавнів

Інша спортсменка з Горішніх Плавнів Дар’я Сергеєва виступала у ваговій категорії 50 кілограмів. У першому поєдинку вона поступилась у трьох раундах сербській боксерці Ніні Радовановіч. Таким чином завершила для себе змагання.

федерація боксу України Олександр Хижняк, боксер з Полтави

Окрім цих боксерок, Полтавщину на змаганнях у Болгарії представляє призер Олімпіади–2020 Олександр Хижняк. Виступає у ваговій категорії 75 кілограмів. Він 20 лютого у першому поєдинку здолав казаха Діаса Молджигітова та перейшов до наступного етапу.

Що відомо: