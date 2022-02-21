День екскурсовода: львівські гіди розповіли про особливості роботи

21 лютого відзначають Всесвітній день екскурсовода. Суспільне поспілкувалося із львівськими гідами про особливості професії, туризм на Львівщині та як можна опанувати професію гіда.

Катерина Мозгова вже 5 років працює екскурсоводкою. Катерина організовує здебільшого індивідуальні екскурсії Львовом та Львівщиною.

"У мене дві освіти. За першою освітою я є філолог, а за другою – економіст. Друга освіта мені зовсім не згодилася. За покликом душі найближче мені професія екскурсовода", – розповідає екскурсоводка.

Суспільне Львів Катерина Мозгова, екскурсоводка

Круглі окуляри, камізелька, метелик, капелюх і закручені вуса – це образ львівського екскурсовода Петра Радковця. Львовознавець розповідає, працював у бібліотеці, а екскурсії почав проводити наприкінці 80-х років.

"Я хотів попасти на екскурсію по Львову таку, яка б мені сподобалася. І знаєте, мені не вдалось, тому я почав читати сам, щоб попасти на таку екскурсію, яка мені подобається. Двох однакових екскурсій не буває, сьогодні (21 лютого, – ред.) я проводив екскурсію "Іудейський Львів". Нещодавно створив маршрут – "Шкільна дорога Станіслава Лема", – каже Петро Радковець.

Суспільне Львів Петро Радковець, екскурсовод

На сьогодні на Львівщині є понад 1200 екскурсоводів, розповідає директор Львівської асоціації розвитку туризму Андрій Мацелюх. За його словами, при цій асоціації також діють курси гідів. Екскурсоводом можна стати за пів року, вартість навчання – 5 тисяч гривень.

"Два рази в тиждень – теоретичні заняття, окрім того, в кожну суботу ще є заняття по місту Львову, де закріплюється матеріал, скажімо так – чотири базові екскурсії. Отримати після завершення курсу можна свідоцтво ліцензованого взірця, бейдж екскурсовода з фотографією, він є номерний, який виписується на рік і пізніше, на основі курсів підвищення кваліфікації, людина продовжує такий бейдж", – пояснює Андрій Мацелюх.

Екскурсовод має бути аполітичним та толерантним до усіх релігій, а також бажано володіти іноземною мовою. Крім Львова, туристам цікаві екскурсії і в області.

"Трускавець розпочав театралізовані екскурсії не лише про місто-курорт, а й додають цікавинку з культурним акцентом і аспектом. Сьогодні в попиті до традиційних Львова, Жовкви, "Золотої підкови", додаються – Борислав, Дрогобич, Трускавець і Карпатський напрямок", – розповідає керівниця обласного управління туризму та курортів Наталія Табака.

За її словами, вже на початку березня представники обласного управління туризму та курортів відвідають Великолюбінську та Городоцьку територіальну громади для того, аби визначити цікаві місця та заохотити туристів як з України, так із-за кордону.

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