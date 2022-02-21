У Моршині, де майже рік тому запустили пілотний проєкт із вакцинації, двома дозами щепили 80% населення. Ще 7% мешканців курортного міста вакцинувалися бустерною дозою. Про те, як кампанія з вакцинації вплинула на місто, Суспільному розповів мер Моршина Руслан Ільницький.

Мешканка Моршина Ярослава від коронавірусу вакцинована тричі. Перші два рази жінка щепилася за кордоном. А бустерну дозу отримала в Україні. Розповідає, що вакцинувалася не лише вона, а й вся її сім'я:

"Хоч трохи якась безпека є, якщо вакцинуєшся. А так – ходиш і оглядаєшся без кінця, щоб десь щось не підхопити. А вакцинація, навіть якщо би й захворів – все одно би легше то все переніс. Бо після вакцинації хворіли теж, але то просто температура один день і все".

Суспільне Львів Мешканка Моршина Ярослава

У квітні минулого року в Моршині розпочали пілотний проєкт із вакцинації мешканців від COVID-19. За це час у місті дві дози вакцини отримали 80% людей. За словами менеджера готельно-оздоровчого комплексу Андрія Мисіва, це позитивно вплинуло на бізнес. Зараз санаторій заповнений приблизно на 90%:

"Зараз є приріст притоку гостей. Зокрема, у Моршин, в принципі воно, напевно, і спостерігається через те, що Моршин є безпечне місто. Я думаю, не тільки у нашому санаторії, а й в інших закладах у місті більшість працівників вже є вакциновані і це додаткова безпека для наших гостей".

Генеральний менеджер комплексу додає, що цієї зими туристів більше, аніж минулої. Також зростання кількості туристів було влітку, каже мер Моршина Руслан Ільницький:

"Влітку взагалі санаторії були заповнені на 100 %. А ще до того ми мали катастрофічну ситуацію, в тому числі із виконанням бюджету. Тому ми закінчили 2021 рік, Богу дякувати, без боргів. І я вважаю, що це знову ж таки пілотний проєкт нам суттєво цим допоміг, адже Моршин став більш безпечний для наших відпочивальників".

Суспільне Львів Фото з Моршина

Третю — бустерну дозу вакцини у Моршині наразі зробили менше 8% містян.

"Триває вакцинація бустерною дозою, правда тут ще невеликий відсоток, у Моршині – це 7,4%. Але я це пов’язую із тим, що досить багато останнім часом людей хворіло у Моршині, здебільшого легкою формою, але все-таки люди перехворіли і вони чекають хоч якийсь час для того, щоб вакцинуватися втретє", — каже мер Моршина.

Суспільне Львів Фото з Моршина

Зараз у Моршині є 21 людина, хвора на коронавірус. Трьох госпіталізували до Стрийської лікарні. За час пандемії максимальна кількість мешканців, які мали коронавірус одночасно – це 193 людини.

"Я вважаю, що вакцинація захищає від захворювання. Є такі люди, які щепилися і перехворіли, вони навіть дякували. Казали: "Дякую, що мене вакцинували, я хворобу перенесла набагато легше", — каже завідувачка відділення сімейної медицини Моршинської лікарні Оксана Бариш.

Вакцинуватися у Моршині можна у міській лікарні. Також людей щеплять вакцинальні бригади.

Що відомо

16 квітня у Моршині запустили пілотний проєкт із вакцинації мешканців від COVID-19. Таким чином хочуть створити безпечні умови для перебування туристів, які відпочивають та оздоровлюються у курортному Моршині.

21 травня мешканців Моршина розпочали вакцинувати другою дозою вакцини від коронавірусу. Першу дозу китайської вакцини CoronaVaс отримали 63% населення із заявлених 70%.

У середині липня у курортному Моршині провакцинували майже 70 % населення від коронавірусу. Саме стільки потрібно для формування колективного імунітету за умовами пілотного для України проєкту з одночасної вакцинації.

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