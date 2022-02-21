Ще один український військовий отримав поранення — штаб ООС

Станом на 16:00 російські окупанти 32 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення у результаті підриву, ще один — бойове травмування.

Про це повідомив начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук на брифінгу.

Один військовий отримав бойове травмування, стан його здоров'я задовільний. Ще один український військовий отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров'я — важкий", — повідомив Ковальчук.

ВІйськовослужбовцям надали необхідну медичну допомогу та шпиталізували.

Що відомо

Від початку 21 лютого російські окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню, 20 з них вони стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав бойове травмування.

21 лютого російські окупанти знов відкрили вогонь по Врубівці Попаснянського району. Про це Суспільному телефоном повідомив заступник Попаснянської військово-цивільної адміністрації Станіслав Фіронов.

20 лютого російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber