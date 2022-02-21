На Закарпатті на 43% зменшилася кількість зареєстрованих випадків COVID-19

За останній тиждень на 43% зменшилася кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в Закарпатській області. Про це Суспільному 21 лютого повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Анатолій Пшеничний.

Із 4900 випадків, які були виявлені за попередній тиждень з 7 по 13 лютого, до – 2773 випадків на минулому тижні з 14 по 20 лютого.

Крім того, на 33% зменшилася кількість госпіталізованих хворих. У ковідних відділеннях на Закарпатті зараз лікують 629 людей. На сьогодні 68% ковідних ліжок з киснем на вільні.

На минулому тижні госпіталізували 418 пацієнтів, натомість виписали 568. Це хороший результат, коли виписка переважає госпіталізацію, – повідомив чиновник.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили 137 випадків COVID-19

За добу в Україні виявили 13 562 нових випадків COVID-19

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