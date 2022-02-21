Запорізькі волейболістки здобули "бронзу" Кубку України-ДМАРТ

Волейболістки запорізької “Орбіти-ЗНУ-ЗОДЮСШ” здобули бронзові нагороди розіграшу Кубку України-ДМАРТ сезону 2021-2022 років.

Про це Суспільному розповів головний тренер запорізького клубу Гарій Єґіазаров, повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін.

У боротьбі за призове місце 20 лютого у Слобожанському запоріжанки перемогли дніпровську “Аланту” з рахунком 3:0 за партіями.

"Можливо сьогодні позначилась втома після важкої гри проти “Хіміка” у півфіналі, де ми поступились. Там дійсно була війна за друге місце. Можливо десь тактично недопрацювали, але попереду у нас ігри чемпіонату і тепер всі наші сили направимо на боротьбу за медалі там", — каже волейболістка дніпровської "Атланти" Таїсія Хорольська.

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"Тренер нам відразу сказав, що розслаблятись не можна. Як тільки ми дамо будь-який шанс суперницям, то вони цим відразу скористуються. Отже, з першого м'яча настрій був у нас чудовий, і до останнього команда боролася. Вважаю, що цілком заслужено перемогли", — зазначає Станіслава Парфьонова, волейболістка запорізької "Орбіти-ЗНУ-ЗОДЮСШ".

Головний тренер волейбольного клубу "Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ" Гарій Єґіазаров каже, гра була дуже складною морально, адже від неї залежить турнірне розташування команди:

"Ми перед цим на двох етапах Кубка були із “Алантою” в одній групі та двічі їм поступились. Програли останню гру у чемпіонаті у себе вдома. І у психологічному плані ця гра для нас була важливою для подальшої турнірної боротьби у чемпіонаті. Плюс медалі Кубка — це медалі Кубка. Радію, що за тактикою ми зіграли дуже непогано".

У зустрічі за вихід до фіналу розіграшу національного Кубку запорізькі волейболістки програли волейболісткам “Прометея” з рахунком 1:3.

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