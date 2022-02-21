Львів'янка Дзвенислава Черник здобула перемогу в фіналі чемпіонату Європи зі стрільби з лука серед юніорів. У фіналі вона обійшла спортсменку з Туреччини. Про це повідомили у пресслужбі ОДА.

Чемпіонат Європи зі стрільби з лука в приміщенні відбувся у словенському місті Лашко. У ньому взяли участь близько 300 дорослих спортсменів та юніорів з 30 країн світу. В особистих змаганнях серед юніорів чемпіонський титул здобула львів'янка Дзвенислава Черник. У фіналі вона перемогла спортсменку з Туреччини Коцур Церен із рахунком 6:5. Також дівчина здобула золоту медаль у командних змаганнях разом з лучницями Жанною Наумовою та Дарією Коваль.

Стрільба з лука в Україні Дзвенислава Черник

Загалом на змаганнях збірну України представили 16 спортсменів. Шестеро з них є вихованцями львівської школи стрільби з лука. За кількістю золотих нагород національна збірна опинилась на першому місці, обійшовши команди з 29 країн світу, зокрема з Росії, Франції, Італії, Нідерландів та інших держав. Лучники здобули дві золоті нагороди в індивідуальних змаганнях та дві у командних.

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