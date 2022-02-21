Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. За словами інженера з мобілізаційної роботи Олександра Воронова, такі навчання необхідні в разі надзвичайної ситуації.

Навчальна евакуація розпочалась після голосового оповіщення.

Суспільне Дніпро Гучномовець, за допомогою якого здійснюється голосове оповіщення

Співробітники завершили роботу, закрили вікна і двері у кабінетах та направилися до виходів згідно з картою плану евакуації.

Суспільне Дніпро Після сигналу, усі співробітники покинули будівлю

"Таке навчання було проведено вперше, оскільки у нас оновився колектив, цей колектив поступив в минулому і цьому році, тому я вважаю, що ці навчання перші", - говорить інженер з мобілізаційної роботи.

Суспільне Дніпро При вході у бомбосховище, кожного співробітника внесли у список

Після того, як усі співробітники вийшли з будівлі телеканалу, вони направились до сховища через вулицю.

Суспільне Дніпро Місця для сидіння в бомбосховищі

Всередині сховища їм провели інструктаж з техніки безпеки та показали місця для розміщення і принцип роботи вентиляційної системи в ручному режимі.

Суспільне Дніпро Плакати у бомбосховищі

"При настанні такого сигналу, всі співробітники повинні почергово, без всякої паніки заповнити бомбосховище. Рекомендовано з собою взяти орієнтовно на дві доби запас води та харчів", - каже інженерка з охорони праці філії Суспільне Дніпро Наталія Дерюгіна.

Суспільне Дніпро Вентиляційна система

Після евакуації усі працівники повернулись до роботи.

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