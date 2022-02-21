Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. За словами інженера з мобілізаційної роботи Олександра Воронова, такі навчання необхідні в разі надзвичайної ситуації.
Навчальна евакуація розпочалась після голосового оповіщення.
Співробітники завершили роботу, закрили вікна і двері у кабінетах та направилися до виходів згідно з картою плану евакуації.
"Таке навчання було проведено вперше, оскільки у нас оновився колектив, цей колектив поступив в минулому і цьому році, тому я вважаю, що ці навчання перші", - говорить інженер з мобілізаційної роботи.
Після того, як усі співробітники вийшли з будівлі телеканалу, вони направились до сховища через вулицю.
Всередині сховища їм провели інструктаж з техніки безпеки та показали місця для розміщення і принцип роботи вентиляційної системи в ручному режимі.
"При настанні такого сигналу, всі співробітники повинні почергово, без всякої паніки заповнити бомбосховище. Рекомендовано з собою взяти орієнтовно на дві доби запас води та харчів", - каже інженерка з охорони праці філії Суспільне Дніпро Наталія Дерюгіна.
Після евакуації усі працівники повернулись до роботи.
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