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Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)
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Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)

Аліна Горбань
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Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО) Суспільне Дніпро

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. За словами інженера з мобілізаційної роботи Олександра Воронова, такі навчання необхідні в разі надзвичайної ситуації.

Навчальна евакуація розпочалась після голосового оповіщення.

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)Суспільне Дніпро

Гучномовець, за допомогою якого здійснюється голосове оповіщення

Співробітники завершили роботу, закрили вікна і двері у кабінетах та направилися до виходів згідно з картою плану евакуації.

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)Суспільне Дніпро

Після сигналу, усі співробітники покинули будівлю

"Таке навчання було проведено вперше, оскільки у нас оновився колектив, цей колектив поступив в минулому і цьому році, тому я вважаю, що ці навчання перші", - говорить інженер з мобілізаційної роботи.

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)Суспільне Дніпро

При вході у бомбосховище, кожного співробітника внесли у список

Після того, як усі співробітники вийшли з будівлі телеканалу, вони направились до сховища через вулицю.

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)Суспільне Дніпро

Місця для сидіння в бомбосховищі

Всередині сховища їм провели інструктаж з техніки безпеки та показали місця для розміщення і принцип роботи вентиляційної системи в ручному режимі.

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)Суспільне Дніпро

Плакати у бомбосховищі

"При настанні такого сигналу, всі співробітники повинні почергово, без всякої паніки заповнити бомбосховище. Рекомендовано з собою взяти орієнтовно на дві доби запас води та харчів", - каже інженерка з охорони праці філії Суспільне Дніпро Наталія Дерюгіна.

Співробітникам Дніпровської філії Суспільного провели навчання на випадок повітряної тривоги. (ФОТО)Суспільне Дніпро

Вентиляційна система

Після евакуації усі працівники повернулись до роботи.

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