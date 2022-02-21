Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що корабель китайського флоту використав лазер, щоб підсвітити літак австралійських повітряних сил — це могло призвести до дезорієнтації пілота і аварії. Пекін заявив, що версія Австралії "не відповідає фактам".

Про це повідомляє Reuters.

Про інцидент стало відомо ще 19 лютого. Як заявили тоді Збройні сили Австралії, 17 лютого корабель військово-морських сил Китаю підсвітив лазером патрульний літак P-8A Poseidon австралійських повітряних сил.

"Такі дії можуть потенційно нести загрозу життю людей. Ми рішуче засуджуємо непрофесійні та небезпечні дії військових (Китаю — ред.)", — ішлося в повідомленні, яке супроводжували фото китайського судна.

Китайське судно, яке начебто направляло лазер на літак військово-повітряних сил Австралії. Фото: Міністерство оборони Австралії "Небезпечно і непродумано". Австралія заявила, що корабель КНР направив лазер на її військовий літак

Своєю чергою міністерство оборони КНР заявило, що версія Канберри "не відповідає фактам". Там заявили, що літак ВПС Австралії скинув біля китайських суден гідроакустичний буй — пристрій для виявлення підводних човнів.

"Австралійський літак P-8A залетів у повітряний простір біля наших кораблів. Найближчий із них був лише за чотири кілометри від нашого корабля… Така злоякісна провокативна поведінка легко може призвести до непорозуміння, яке становить небезпеку суднам і персоналу обох сторін", а — заявив речник Міноборони Китаю Дань Кефей.

Прем’єр Австралії Скотт Моррісон 21 лютого закликав до "всебічного розслідування інциденту". Він порівняв його із гіпотетичною ситуацією, за якої австралійський фрегат наводить лазер на китайський розвідувальний літак у Тайвані.

"Можете уявити, якою була б реакція Пекіна?" — сказав Моррісон.

Це не перший інцидент між Австралією і Китаєм. Канберра в останні роки послідовно заявляє, що Пекін намагається вплинути на її зовнішню і внутрішню політику. Остання криза виникла у 2020 році, коли через активні заклики Австралії до розслідування походження COVID-19 КНР ввела торговельні обмеження.

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