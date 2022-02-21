У Славутській громаді, що на Хмельниччині, влада звернулася до місцевих жителів з проханням долучитися до створення реєстру помешкань, які у разі потреби можуть бути надані для поселення громадянам зі Сходу України.

Про це повідомили на Фейсбук сторінці виконавчого комітету Славутської міської ради.

За їхньою інформацією, така потреба виникла у зв’язку з нестабільною геополітичною ситуацією в Україні.

"Можлива поява переселенців зі Сходу України, з районів можливих бойових дій. Тому звертаємось до жителів Славутської тергромади з проханням долучитися до створення реєстру помешкань, які у разі потреби можуть бути надані для тимчасового поселення вказаних вище осіб", - йдеться у повідомлені.

Додають, для надання інформації стосовно вільних помешкань просимо звертатися до відділу комунальної власності Славутського міського виконавчого комітету за адресою: вул. Соборності 7, 2-й поверх кабінет 24 або на e-mail: [email protected] Контактний телефон - 7-11-68.

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