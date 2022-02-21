Заступник мера Рівного відмовився від "броні" на випадок мобілізації

Заступник міського голови Рівного і куратор призовної комісії Юрій Поліщук відмовився від спеціального військового обліку для військовозобов'язаних. Він вирішив знати так звану бронь та записався у резервісти першої черги, про це він повідомив 21 лютого.

У своєму дописі на Facebook Юрій Поліщук опублікував заяву на ім'я міського голови.

"Прошу зняти з мене бронювання, передбачене пунктом 21 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних", – йдеться в заяві Юрія Поліщука.

Вказаний пункт передбачає для заступника міського голови спеціальний військовий облік. Юрій Поліщук у своїй заяві від цього відмовився і тим самим зголосився на те, щоб його взяли на загальний військовий облік та відновили у списках оперативного резерву першої черги.

"Я лишаюся виконувати свої обов’язки, просто в мене немає броні, яка захищала. Це, перш за все, важливо для того, щоб люди, яких ми закликаємо в тероборону чи ЗСУ, не звинуватили нас в тому, що самі прикрилися бронею, а інших агітуємо. Це нечесно. Тому й було прийняте таке рішення. Якщо мене покличуть – я піду, це навіть не обговорюється", – прокоментував він своє рішення Суспільному.

При цьому Юрій Поліщук додав, що це була його власна ініціатива. Про те, чи написав такі заяви хтось із його колег, йому невідомо. Він також уточнив, що у випадку його відсутності із цими обов'язками мають впоратись інші посадовці мерії.

Що відомо

Юрій Поліщук до призначення заступником міського голови Рівного був головлікарем дитячої клініки "БейбіДок". За час збройної агресії Росії проти України був і волонтером, і бійцем на Сході. Як заступник міського голови курує медичну галузь, соціальний захист та питання учасників АТО/ООС.

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