У Хмельницькій школі шукали вибухівку

Повідомлення про замінування Хмельницької ЗОШ № 22 надійшло на електронну пошту СБУ Хмельницького. Про це кореспонденту Суспільного повідомила Людмила Берестовська, старша інспекторка з комунікації райуправління поліції.

Директорка Хмельницької середньої загальноосвітньої школи №22 Лираса Пастух каже: 1212 учнів та 112 працівників педагогічного та технічного персоналу евакуювали через повідомлення про замінування. За її словами, учнів з 1 по 11 класи вивели через центральний та запасні виходи впродовж 5 хвилин. Паніки не було ані серед дітей, ані серед вчителів, додає керівниця закладу.

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