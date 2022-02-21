Масаж та спорт — як лікують зайву вагу у вінницькому ендокринологічному центрі

Близько 50 пацієнтів пройшли лікування за неповних 2 місяці роботи у центрі корекції надлишкової ваги та ожиріння, який відкрили на базі обласного ендокринологічного центру у Вінниці. Про це Суспільному розповіла лікарка-дієтологиня Олена Олійник.

Лікують за допомогою фізіопроцедур та вакуумної терапії. Пацієнти також можуть відвідати тренажерний зал.

Приїжджають з усієї області. Найчастіше це люди після 40 років. Більшість мають цукровий діабет. Також звертаються підлітки і жінки, які не можуть завагітніти. Лікування може тривати від кількох місяців до кількох років.

"Вага найчастіше набирається упродовж тривалого періоду. Ожиріння на сьогодні трактується як хронічне захворювання, яке потребує лікування. Жирова тканина має свій метаболізм і на це також потрібно орієнтуватися. Наші пацієнти приходять в анамнезі з інфарктом-міокарда, інсультом, проблемами кишково-шлункового тракту", — каже Олена Олійник.

Вакуумний масаж триває до 40 хвилин, розповів масажист центру Олег Дідук. Тим, хто має больові відчуття у поперековому, грудному, шийному відділах, призначають мануальну терапію та процедури на ліжку-масажері.

"Ліжко з нефритовими камінчиками, які починають пересуватися і, під масою тіла, прогинати сам хребет. Тобто він починає працювати так, як він повинен працювати. Інсулінові шишки, які зʼявляються після використання інсуліну, прибираємо за допомогою чешського апарату", — розповідає Олег Дідук.

Звернутися до центру можна за направленням сімейного лікаря або самостійно. Процедури в центрі платні.

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