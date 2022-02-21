Більше половини людей, які перебувають у реанімації лікарні Мечникова у Дніпрі з коронавірусною хворобою, отримали інсульт. Про це повідомив генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

За його словами, саме через інсульт люди опинилися в лікарні, однак вже після обстеження медики підтвердили у них коронавірусну інфекцію. Вона і призвела до порушення мозкового кровообігу.

"Перші ознаки інсульту – головний біль, підвищення тиску, людина може поводити себе неадекватно, або бути не в свідомості. Дуже важливо, щоб ця людина в перші голини потрапила до лікарні", - зазначає Сергій Риженко.

Аби вберегти себе і рідних від ускладнень, лікар радить робити щеплення від коронавірусної інфекції.

Завідувачка психоневрологічного відділення Марина Данилова говорить: штам "Омікрон" несе за собою когнітивний дефіцит. Людині важко зосередитися, в неї з'являється розсіяна увага, відчувається сильна слабкість. Жінка додає: на цьому фоні багато депресивних станів та панічних атак.

Нині в лікарні Мечникова, як сказав Сергій Риженко, перебуває 77 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них на кисні 61 людина. В реанімації — 18.

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