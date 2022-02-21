Понад 150 дітей взяли участь у всеукраїнському турнірі з хокею із шайбою "ICE STORM". У Вінниці він пройшов вперше. В турнірі змагались 10 команд із 7 міст України. Це діти віком 8 та 9 років. Організував змагання Дмитро Дорошенко.

"Задача таких турнірів — розвивати дитячий хокей. Тому що у дітей такого віку немає чемпіонатів України і якби ще не було таких турнірів як цей, вони взагалі б не грали. А так вони раз на місяць можуть пограти, отримати досвід і далі грати на гарному рівні. Це все для розвитку дитячого хокею", — розповідає Дмитро Дорошенко.

Фото: Суспільне Вінниця

Стартував хокейний турнір у суботу. Протягом двох днів понад 150 дітей, зіграли 20 ігор. За хокеїстів на льоду, на трибунах вболівали батьки.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників турніру і команда дівчат з Дніпра "Королеви". Вони змагались за першість з вінницькою командою хлопців "Патріот один".

Фото: Суспільне Вінниця

Девʼятирічні учасниці Уляна та Юнона розповідають, в хокей грають три роки. Кажуть, хлопцям дають фору.

"Багато треба тренуватися, вірити в себе і все вдасться", — каже Уляна Семченко.

Тренує дівчат Тетяна Ткаченко. Вона засновниця жіночого клубу "Королеви Дніпра", який двічі ставав чемпіоном України. Збірну команду дівчат сворила 2019 року.

"Ми створили в Дніпрі дитяче формування. Сьогодні в Дніпрі тренується 8 дівчаток віком до 12 років і ще дві в підготовчій групі", — говорить Тетяна Ткаченко.

Фото: Суспільне Вінниця

Перемогу в турнірі "ICE STORM" здобула команда "Королеви" з Дніпра, друге місце посіла команда "Морські вовки" з Одеси, а вінницький "Патріот один" стали третіми.

Фото: Суспільне Вінниця

Такі змагання у Вінниці проходитимуть щомісяця, говорить Дмитро Дорошенко. Наступний турнір відбудеться 19 та 20 березня.

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