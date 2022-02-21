Кириленко: інформація про "мобілізацію" працівників Донецької ОДА — фейк

Інформація про нібито "мобілізацію" працівників Донецької ОДА та членів їх родин є неправдивою.
Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
"Сьогодні інтернетом активно шириться фейкова інформація стосовно нібито мобілізації працівників Донецької ОДА. Офіційно заявляю, що цей так званий документ — фейк від першої до останньої букви", — повідомив Кириленко.
Він зазначає, що у фейковому документі не правильно вказані назви департаментів та посад. Зокрема "автори" не правильно написали назву обласного військового комісаріату, а документ під таким номером містить зовсім іншу інформацію.
Що відомо
- Росія відправила для роботи на окупованих територіях Донбасу велику кількість медійників, серед завдань яких — просувати тези про те, що Україна готує наступ та провокує гуманітарну катастрофу у регіоні.
- Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.
- Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.
- 16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.
- США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.
- Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.