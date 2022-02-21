Кириленко: інформація про "мобілізацію" працівників Донецької ОДА — фейк

Інформація про нібито "мобілізацію" працівників Донецької ОДА та членів їх родин є неправдивою.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"Сьогодні інтернетом активно шириться фейкова інформація стосовно нібито мобілізації працівників Донецької ОДА. Офіційно заявляю, що цей так званий документ — фейк від першої до останньої букви", — повідомив Кириленко.

Він зазначає, що у фейковому документі не правильно вказані назви департаментів та посад. Зокрема "автори" не правильно написали назву обласного військового комісаріату, а документ під таким номером містить зовсім іншу інформацію.

Що відомо

Росія відправила для роботи на окупованих територіях Донбасу велику кількість медійників, серед завдань яких — просувати тези про те, що Україна готує наступ та провокує гуманітарну катастрофу у регіоні.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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