В центрі Одеси комунальники прибрали з дерев ілюмінацію та дроти

21 лютого на вулиці Дерибасівській в Одесі комунальники прибрали з дерев ілюмінацію, дроти та музичні аксесуари. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня під час робіт.

Роботи почали о 10:00. Працівники "Міськзелентресту" зняли з насаджень ілюмінацію. Комунальники обрізали дроти, прибрали лічильники та музичні пристрої. Для виконання робіт залучили три спецавтівки із драбинами.

За словами працівниці "Міськзелентресту" Дар’ї Дорошенко, дроти та інші предмети псують кору дерев, через що насадження засихають.

"Припис буде видаватися підприємцям кафе, ресторанів, щоб протягом дня конструкції демонтували. Є пошкодження, якщо кріпляться відеокамери, окрема техніка, музична гарнітура. Вони прикручуються болтами. Маленькі пошкодження псують кору дерев і надалі ці дерева протягом декількох років засихають", – розповіла Дар’я Дорошенко.

За даними "Міськзелентресту" якщо підприємці не очистять дерева, на них можуть накласти штраф – від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів.

Суспільне Одеса Дроти та ілюмінація на деревах на Дерибасівській

Суспільне Одеса Дроти та ілюмінація на деревах на Дерибасівській в Одесі

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