КПВВ "Станиця Луганська" працює у звичайному режимі — прикордонники

КПВВ "Станиця Луганська" 21 лютого станом на 12 годину пропустило понад 700 людей. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

"20 лютого було тимчасово припинено роботу КПВВ "Щастя", наразі там пропуск не здійснюється. У КПВВ "Станиця Луганська" з непідконтрольної території прийшло 557 людей, на непідконтрольну пропустили 235 людей", — розповіла Тетяна Летошко.

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За словами Летошко, обстрілів на території КПВВ "Станиця Луганська" за останню добу обстрілів не зафіксовано. КПВВ "Щастя" обстрілюють з різного озброєння. Травмованих та загиблих немає.

Що відомо

19 лютого окупанти відкрили вогонь поблизу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону. У результаті цього були пошкоджені два трансформатори.

Внаслідок обстрілу без води залишалися Покровськ, Мирноград, Вугледар, Селидове, Новогродовка, Горняк, Курахове, Добропілля, Родинське, Білецьке, Білозірка, Новодонецьке, Новотроїцьке, Володимирівка, Волноваха та 9 населених пунктів Волноваського району – це близько 400 тисяч людей. Ще близько 450 тисяч людей – а це мешканці Маріуполя.

Того ж дня голова Донецької ОДА Кириленко повідомив, що запрацювала Карлівська фільтрувальна станція, і так звана Покровська група міст вже з водою.

Від початку 21 лютого російські окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню, 20 з них вони стріляли з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав бойове травмування.

Через обстріли окупантів зупинилася робота Луганської ТЕЦ у місті Щастя. Про це повідомив голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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