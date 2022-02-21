Поліції Херсонської області продовжили посилений режим роботи до 26 лютого.

Про це Суспільному повідомив тимчасовий виконувач обов’язків речника поліції Херсонської області Андрій Кований.

"У посиленому режимі поліція Херсонської області працювала до 19 лютого, тепер його продовжили до 26 лютого. Є відповідний наказ Національної поліції", - говорить Андрій Кований.

Головними завданнями роботи правоохоронців є протидія злочинності, профілактика правопорушень, контроль за безпекою, забезпечення громадського правопорядку та дотримання карантинних вимог.

Що відомо:

На всій території Херсонської області працюють додаткові поліцейські патрулі. Вони охороняють важливі об'єкти та патрулюють вулиці.

З 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Херсонській області розпочинає багатоетапні контрдиверсійні навчання на території регіону. Вони триватимуть до початку березня.

На Херсонщині пройшли спільні навчання правоохоронців. Під час відпрацювання тактичних дій було залучено понад тисячу поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України, співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонників, представників міграційної служби.

На брифінгу, який відбувся у Каланчаку на Херсонщині під час спільних навчань підрозділів силових структур України, президент Зеленський заявив, що Україна повинна бути готова в будь-який день до вторгнення.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber