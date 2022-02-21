Закарпатець Петро Матій виступав у Франції, Німеччині, Польщі та Канаді. У дитинстві народний артист України і не думав, що стане співаком. Адже розпочинав він із роботи зварювальника.

Петро Матій народився у селі Сасово, неподалік Виноградова. "Моє дитинство проходило важко: батько помер, коли мені виповнилось лише 10 років. Він багато років працював за кордоном — у Франції. Батько надсилав нам гроші, мама їх збирала і побудувала хату. У французьких шахтах він підірвав здоров'я і я залишився з мамою", — пригадує Петро Матій.

Чоловік пригадує, що ніколи не думав співати. "У дитинстві вже з семи років, а то й раніше, я колядував. Коли ходив до школи, мене записали в хор, але я завжди тікав із нього, тому що його проводили після уроків. Хор завжди був після 5-го або 6-го уроку, а мені потрібно було йти додому пасти корову", — розповів Петро Матій.

Фото: Суспільне Закарпаття

Вперше почав співати у хорі, коли переїхав на Донбас

"У мене було шість сестер, але вони вже повиходили заміж і жили окремо, а ми — удвох з мамою. У дев'ятому класі я залишив школу і поїхав до сестри на Донбас, бо нам було дуже важко вдвох із мамою. Сестра поїхала на заробітки на Донбас працювати в шахті, звідти написала, щоб я їхав туди. Мені було 16 років. Ось там вперше, на Донбасі, я почав співати в хорі", — каже Петро Матій.

Потім його призвали в армію — у німецьке місто Франкфурт-на-Одері. "Зігнали мільйон солдат і запитали: "Хто вміє співати?" Я кажу: "Я вмію". Заспівав, а вони мені кажуть: "Де Ви вчилися співати, яке закінчили училище?". Я відповів, що на зварювальника. А вони мені: "Ні, музичне училище". "Я не вчився у музичному".

В армії Петро виступав у військовому ансамблі "У 1966-му році я демобілізувався, приїхав із армії, а в 1967 році зустрів білявку, одружився з нею і до сьогодні любимось".

Після народження доньки чоловік пішов вчитися у музучилище. "Хлопцеві — 24 роки, а він після армії і йде вчитися. Мама мені каже: "Для чого ти одружувався? Треба було навчатися до одруження, а тепер одружився і йдеш вчитися". Її батько тоді сказав: "Якщо хоче вчитися, хай йде".

Фото: Суспільне Закарпаття

Вдень працював, а ввечері навчався

Також Петро навчався в музичній консерваторії. Вдень працював, а ввечері навчався. "Один професор приїжджав із консерваторії, шукав таланти і три рази за мною приходив і казав: "Тобі потрібно йти в консерваторію". У нас народилася вже друга дочка. Через рік старий професор знову приїжджає, а Маргарита народила третю дочку. Тож до якого біса консерваторія?", — розповів Петро.

Співак поїздив світом, але каже, що вдома — найкраще. "Для мене сім'я — це все. Рідний край, Закарпаття, сім'я — головне. Я був у Канаді, Франції, Польщі, Німеччині, але вдома є вдома. Тут я народився і ця аура мені допомагає, і Бог також. Не потрібно мені кудись їхати світом, бо мене там не будуть любити так, як тут", — каже Петро Матій. "Якби жив у іншій країні, мене б замучила ностальгія. Потрібно жити там, де ти народився".

"Всім, що я маю, завдячую дружині. Якби вона мене не відпустила вчитися, я би не наважився заради навчання залишити її з дітьми. Задоволення мені приносить сім'я: Маргарита, діти, внуки, правнуки і трохи спів. Якщо буду довго жити, а не зможу співати, не знаю як все це буде", — розповів Петро Матій.

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