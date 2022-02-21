Мешканця Жовтих Вод судитимуть за підозрою у використанні підробленого сертифіката про вакцинацію від коронавірусної хвороби "COVID-19". Про це йдеться на офіційному сайті прокуратури області.

За повідомленням, підозрюваний придбав завідомо підроблене свідоцтво про вакцинацію проти хвороби "COVID-19" та перебуваючи в одному з торгових магазинів міста, пред'явив його працівникам поліції, які здійснювали перевірку дотримання протиепідемічних заходів.

До суду скеровано обвинувачувальний акт відносно чоловіка за використання завідомо підробленого документа. Йому загрожує обмеження волі на строк до двох років.

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