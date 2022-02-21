На Херсонщині вантажний автомобіль в'їхав у автобус

На Херсонщині сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобусу та вантажного автомобіля. Травмованих немає.

Про це Суспільному повідомила тимчасова виконувачка обов'язків старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на трасі у селищі Молодіжному. Водій автомобіля «МАН» з причепом «Stas», проігнорувавши дорожній знак та розмітку, в'їхав у автобус Богдан, який стояв на дорозі.

На водія автомобіля «МАН» склали адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху і пошкодження транспортних засобів. Це карається штрафом у розмірі 850 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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