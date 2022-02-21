У Львові назвали попередню причину обвалу в будинку на Ставропігійській

Сьогодні, 21 лютого, у будинку на вулиці Ставропігійська, 5, де обвалився сходовий марш, працювали фахівці. Вони встановили, що, ймовірно, причиною обвалу стало руйнування балки перекриття. Про це під час брифінгу повідомив голова Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

За словами Андрія Зозулі, під час падіння балка зруйнувала сходовий марш між третім і другим поверхом.

"Ймовірна причина обвалу це те, що втратилась несуча здатність самої балки перекриття. Те, що ми бачили, сама балка досить міцна, але в місцях де вона входила в мури, то там деревина була вже досить така трухлява", — каже голова Галицької районної адміністрації.

Наразі загрози руйнування будинку немає, кажуть фахівці. Зараз там є вода та світло. Газ тимчасово перекрили. Мешканці будинку від евакуації відмовилися. Жителі третього поверху залишилися у своїх помешканнях, але наразі вийти з квартири не можуть. У будинку встановлять тимчасові сходи.

"Буде встановлюватися риштування для того, щоб забезпечити тимчасовий вхід до помешкань третього поверху, бо до мешканців другого поверху сходові марші не є зруйновані. Поки що ці роботи проводяться за рахунок управляючої компанії. Пізніше, коли ми будемо мати якісь орієнтовні кошториси, ми будемо приймати рішення, з яких джерел вона буде фінансуватися", — каже Андрій Зозуля.

В районній адміністрації повідомили, мешканці раніше не звертались із проханням відремонтувати чи замінити сходи.

Що відомо

20 лютого у Львові на вулиці Ставропігійська, 5 обвалився сходовий марш у житловому будинку.

На момент обвалу триповерховому житловому будинку було 6 людей – двоє мешканців на другому поверсі та четверо – на третьому. Внаслідок події ніхто не травмувався.

Загалом будинку є 8 квартир, в яких зареєстровано 11 мешканців.

Кам'яниця на вулиці Ставропігійська, 5 збудована впродовж XV-XVI століть. Будинок внесений до Реєстру пам'яток архітектури місцевого значення.

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