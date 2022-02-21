COVID-19: 203 нових випадки інфікування виявили на Хмельниччині

За добу в Хмельницькій області виявили 203 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужали 545 жителів області. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померли 4 людини.

Про це розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За добу провели 27 досліджень методом ПЛР, 25 – методом ІФА, 527 – тестів на антиген. На лікуванні перебуває 29816 жителів: 1209 лікується стаціонарно, 28607 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 40,5%.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 198703 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Одужали 165220 жителів Хмельниччини (83,1% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3667.

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