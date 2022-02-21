В апеляційному суді прокуратура Сумщини довела вину 21-річного юнака в убивстві свого старшого товариша. Про це повідомляється на сайті Сумської обласної прокуратури.

Сумський апеляційний суд залишив без змін вирок Охтирського міськрайонного суду. Обвинуваченого було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією.

У суді прокурор довів, що 15 квітня 2019 року ввечері в селі Велике Озеро Охтирського району до 36-річного чоловіка, приїхав товариш, який на той час був студентом одного з сумських вишів. 36-річного чоловіка та засудженого поєднувала спільна справа. Вони, за допомогою металошукача, шукали цінні металеві речі, які потім продавали.

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Того вечора 21-річний юнак почав вимагати в товариша ці цінні речі або ж повернути кошти, які той нібито заборгував. Старший відмовився. Юнак, маючи фізичну перевагу, спочатку побив товариша, а потім душив. Тіло потерпілого він поклав на ліжко в будинку постраждалого. З будинку юнак забрав гроші та цінні речі, а потім відкрив газ та підпалив ковдру, якою було накрите тіло.

Експерти встановили, що помер потерпілий від отруєння чадним газом. При цьому прижиттєво чоловікові було нанесено близько 40 ушкоджень.

У суді обвинувачений визнав, що того вечора між ним і потерпілим відбулась бійка, після чого він відкрив газ. Однак стверджував, що потерпілий був при тямі та виштовхав його з будинку. Відтак, вину у вбивстві заперечував.

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