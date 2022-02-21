На Рівненщині затримали чоловіка, який, за версією слідства, нетверезим наїхав на пішохода та втік з місця аварії. Пішохід помер на місці від отриманих травм, – повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Алкотестер показав у водія 1,9 проміле.

Аварія сталась о 19:20 у неділю, 20 лютого, на вулиці Партизанській у Зарічному Вараського району. Про неї правоохоронців повідомили медики "швидкої", – зазначила спеціалістка відділу комунікації Світлана Карачун.

"В ДТП на місці від отриманих травм загинув 52-річний зарічненець, який йшов краєм проїзної частини у попутному до авто напрямку. Слідчим вдалось встановити, що наїхав на нього 27-річний місцевий житель, який керував легковиком Audi. Після аварії чоловік втік з місця аварії", – сказала спеціалістка.

За її словами, поліцейські виявили кермувальника та його авто у нього вдома. На легковику були сліди, які характерні для ДТП.

Фото: Нацполіція області

"Чоловіка освідували у медзакладі алкотестером, він показав 1,9 проміле. У нього також відібрали біологічні зразки. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання", – уточнила Світлана Карачун.

За смертельну ДТП, вчинену напідпитку, чоловікові загрожує від п'яти до десяти років тюрми. Із ним наразі працюють слідчі. Більше подробиць про те, чому покидав місце події, наразі невідомо.

Що відомо

За інформацією патрульної поліції, загалом найбільше ДТП стається у п’ятницю, пік аварійності – орієнтовно 11:00. Що ж до ДТП, де є травмовані, то таких найбільше стається у неділю і пік припадає на 17:00.

Найпоширенішими видами аварій залишається зіткнення авто чи інших транспортних засобів, на другому місці – наїзд на пішохода, третє – перекидання чи наїзд на перешкоду.

Що ж до причин аварій, то на першому місці – перевищення швидкості, далі йдуть порушення правил маневрування, недотримання дистанції та їзда напідпитку. Торік в області сталось 404 аварії з вини п’яних водіїв.

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