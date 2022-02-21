У Черкасах школярі повернулися за парти

Учні всіх 35 черкаських шкіл із 21 лютого повернулися за парти. Із 7 до 18 лютого навчалися дистанційно, бо п'ять тисяч школярів міста були на самоізоляції, розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

Донька черкащанки Ірини Турчак навчається у третьому класі Першої міської гімназії.

"Ми дуже раді, що онлайн-навчання закінчилося і почалися звичайні уроки. Я, як мама, маю ходити на роботу. Коли дитина вдома, то де мені брати гроші на комуналку, їжу, одяг?", – сказала жінка.

Дев’ятирічна Оля пояснила, чому їй більше подобається навчання у класі:

"На «дистанційці» не всіх можна побачити, не з усіма поспілкуєшся на перервах".

Суспільне Черкаси

Такі предмети, як математика, краще опановувати не через монітор, вважає школяр Дмитро Лєнков.

"На дистанційному навчанні не все зрозуміло, коли бачиш усе на дошці, то легше сприймається. Навчатися вдома було нудно, а зараз можна і погуляти з друзями, і поспілкуватися", – розповів школяр.

21 лютого з 35 дітей восьмеро були відсутні, розповіла вчителька Лариса Куцевіл:

"Деякі з них хворіють, у декого навіть коронавірус. Є дітки, у яких ГРВІ. Коли ми в класі проходимо матеріал, діти все бачать, розуміють, а на дистанційному не все можна показати, як у кабінеті".

Суспільне Черкаси

За словами учителя англійської мови Юрія Момота, попри віддалені уроки учні не відстають від програми:

"Ми встигаємо все зробити, тому що під час онлайн-навчання використовуємо різні онлайн-інструменти. Учні виконують домашні завдання і ми їх обов'язково перевіряємо".

Одинадцятикласник Нікіта Чуприна пояснив: часті зміни формату навчання відволікають його від підготовки до ЗНО. Хлопець хоче в майбутньому вивчати міжнародні відносини:

"Я радий, що повернулися до офлайн-навчання. Так уроки набагато ефективніші. На «дистанційці» на ті ж завдання, що у класі, витрачається утричі більше часу".

Суспільне Черкаси

Із семисот учнів гімназії 25 хворіють на COVID-19. Занедужав і один вчитель, повідомив директор закладу Сергій Саєнко:

"Якщо дитина хворіє на коронавірус і цей факт підтверджений, то приймається рішення про переведення класу на дистанційне навчання. Термін самоізоляції наразі може бути скорочений до 5 днів. Якщо дитина за цей час не має явних ознак або має негативний тест, клас повертається достроково".

Зі слів заступниці міського голови Анастасії Чубіної, станом на 21 лютого на коронавірус у Черкасах хворіють 197 учнів.

Що відомо

Із 9 лютого у Черкасах школярі 5-11 класів навчалися на дистанційному режимі. Про це Суспільному розповів виконувач обов’язків директора міського департаменту освіти Богдан Бєлов. За словами посадовця, на "дистанційці" були учні 5-11 класів. Молодші ж діти навчалися у школах.

Міністерство освіти і науки надіслало рекомендації щодо переведення на "дистанційку" керівникам закладів освіти у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації 26 січня 2022 року. Однак станом на 28 січня Богдан Бєлов пояснював, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Черкасах дозволяла продовжувати навчання у звичному режимі.

До цього черкаські діти навчалися дистанційно через низку повідомлень про "замінування" шкіл.

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