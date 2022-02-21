Ватажки так званих "республік" полетіли до Москви — Лисянський

20 лютого ватажки так званих "ЛДНР" Пушилін та Пасічник з Ростова-на-Дону літаком відправились до Москви.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський.

" За інформацією джерел, ватажків "ЛНР" та "ДНР" Пасічника та Пушиліна бачили в аеропорту Ростова-на-Дону, за попередньою інформацією вони полетіли до Москви, з якою метою, я поки що не знаю", — написав Лисянський.

Що відомо

На тимчасово окупованій території Луганської області самопроголошена влада підвищила добровільний призовний вік для чоловіків. Про це йдеться в указі так званого голови "ЛНР".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, після оголошення загальної мобілізації на окупованих територіях почалися облави так званого Міністерства державної безпеки "ДНР" та "ЛНР".

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мешканці окупованого Донбасу не бачать приводів для евакуації та не хочуть полишати свої домівки – самі жителі знаходяться у паніці на тлі повідомлень окупантів про виїзд у Росію.

19 лютого голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що для створення гуманітарного коридору для евакуації людей з окупованого Донбасу на підконтрольну Україні територію потрібна згода Тристоронньої контактної групи.

18 лютого віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованого Донбасу знайти можливість перетнути контрольні пункти на лінії розмежування, аби потрапити на підконтрольну Україні територію.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

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