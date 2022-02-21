"Весняні читання". До Чернівців приїде Сергій Жадан

У Чернівцях 1 квітня відбудуться "Весняні читання". На заході письменник Сергій Жадан зачитуватиме свої твори.

Про це Жадан повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Письменник анонсував, що на вечорі читатиме нові, а також уже відомі твори.

Захід відбудеться у культурно-мистецькому центрі імені Миколайчука 1 квітня. Початок о 18:00.

Що відомо

Сергій Жадан — український письменник, поет, прозаїк, перекладач, есеїст, музикант, радіоведучий. Його літературні твори мають національні та міжнародні нагороди (Angelus, премію імені Василя Стуса, Jan Michalski Prize for Literature та ін.) і були перекладені більше ніж двадцятьма мовами. Автор став одним із найвідоміших сучасних українських письменників. Фронтмен музичних гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма".

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